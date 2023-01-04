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Kastamonu’da kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü

Kastamonu’da define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 15:54
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Define avcılarına suçüstü baskın: 3 gözaltı

Kastamonu’da kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü
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Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde izinsiz kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, N.D., S.K. ve M.E. isimli şahısların Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde define bulmak maksadıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlendi. Harekete geçen jandarma ekipleri, şahısları kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Şahısların kazı yaptığı alanda 1 adet jeneratör, 1 adet vinç, 3 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet beton kırıcı, 2 adet merdiven, 1 adet el arabası ve 5 adet kova ele geçirildi.

Olayla ilgili N.D., S.K. ve M.E. gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


(Kaynak: İHA)

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