Kastamonu’da kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde izinsiz kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, N.D., S.K. ve M.E. isimli şahısların Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde define bulmak maksadıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlendi. Harekete geçen jandarma ekipleri, şahısları kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Şahısların kazı yaptığı alanda 1 adet jeneratör, 1 adet vinç, 3 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet beton kırıcı, 2 adet merdiven, 1 adet el arabası ve 5 adet kova ele geçirildi.

Olayla ilgili N.D., S.K. ve M.E. gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



(Kaynak: İHA)