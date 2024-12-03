Define avcılarının kazdığı yerden tarih fışkırdı

Kaynak: İHA

Isparta'da kendilerini belediye personeli olarak tanıtan dört kişi, kaçak kazı yaparken elektrik ve doğal gaz hatlarına zarar vermeleri sonucu suçüstü yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı. Kazı alanında Genç Roma dönemine ait bir kiliseye ait eserler bulundu.

115. Cadde üzerinde, Kara Kadir Bey Camii önünde kepçe ile gece caddeye gelen dört şahıs, kendilerini belediye personeli olarak tanıttı. Kaldırımda başlattıkları kazı sırasında elektrik ve doğal gaz hatlarına zarar verdiler.

aw342388-01.jpg

Durumdan şüphelenen çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, incelemesinde şüphelilerin belediye personeli olmadığını tespit etti. Gözaltına alınan dört kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

aw342388-02.jpg

KÜP VE LAHİT PARÇALARI ÇIKTI

Burada yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah saatlerinde bölgeye gelen Anıtlar Kurulu ekipleri, kazı yapılan alanda boş küp parçaları ve tarihi bir lahit parçası buldu. Olayın ardından kazı alanı güvenlik altına alınarak kapatıldı. Bölgenin korunması için emniyet ekipleri ve güvenlik kameraları devreye sokuldu.

aw342388-03.jpg

Anıtlar Kurulu'nun bölgede yapacağı incelemeler kapsamında jeofizik çalışmalar gerçekleştireceği ve ihtiyaç duyulması halinde alanın sit bölgesi ilan edilebileceği belirtildi. Uzmanlar, bulunan tarihi lahidin ise genç roma döneminde bir kiliseye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

aw342388-04.jpg

aw342388-05.jpg

aw342388-06.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe hücumda ve savunmada Süper Lig’in zirvesinde
Fenerbahçe hücumda ve savunmada Süper Lig’in zirvesinde
Intel CEO 10 milyon dolar tazminatla ayrıldı
Intel CEO 10 milyon dolar tazminatla ayrıldı
Kadının erkeğe şiddeti kamerada
Kadının erkeğe şiddeti kamerada
Manavgat'taki ELO Satranç Turnuvası'na 250 sporcu katıldı
Manavgat'taki ELO Satranç Turnuvası'na 250 sporcu katıldı
SPK ihraç verilerini yayınladı
SPK ihraç verilerini yayınladı