Define avcısı Jandarmanın dronuna yakalandı

Kaynak: İHA
Define avcısı Jandarmanın dronuna yakalandı

Afyonkarahisar’da kaçak kazı ile define arayan jandarmanın dron ile havadan yaptığı takip sonrası suçüstü yapıldı. O anlar jandarma kamerasına böyle yansıdı

Define avcısı drona yakalandı

Defineciye, jandarmadan dronlu baskın...İhbar üzerine bir kişiyi takibe alan jandarma, operasyonda dron kullandı ve sonuca ulaştı.

Afyonkarahisar İI Jandarma Komutanlığı A.O.A., isimli şahsın Kızıldağ köyündeki tarlasında kaçak kazı yaptığı ve define aradığı yönünde bilgi gelince harekete geçildi. Jandarma önce adamı takibe aldı ancak jandarmadan ikinci hamle dronla geldi. Bölge jandarmanın dronuyla takibe alındı. Dron havadayken, şüphelinin yaptığı kazı görüntülendi. Ekipler yaptıkları incelemede A.O.A.’nın açtığı çukurda kazı yaptığını tespit etti. Kaçak kazı yapılan alanı kontrol altına alan jandarma ekipleri yaptığı baskınla şahsı kazma, kürek ve bakır çubuklarla yakalayarak gözaltına aldı. Kendi arazisi üzerinde define arayan A.O.A jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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