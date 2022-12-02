Defne Samyeli yanlış arabaya binince bakın ne yaptı. Otomobilleri karıştırdı

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Defne Samyeli, önceki akşam Sarıyer'de dostlarıyla birlikte yemek yedi. Defne Samyeli, çıkışta arkadaşının otomobili ile kendi otomobili benzer olunca yanlışlıkla arkadaşının otomobiline bindi.

Durumu fark eden Samyeli kahkahayı bastı. Samyeli, "Karıştırdık sanırım arabaları. Neyse, aynı gibi zaten" dedi.

"EHLİYETİMİ GERİ ALDIM"

Yeni bir diziye başlayacağını ifade eden ünlü isim, ardından geçtiğimiz yıl alkollü araç kullandığı için ehliyetini kaptırmasıyla alakalı konuştu.

Samyeli, "Bir yanlışlık olmuştu. Ben ehliyetimi geri aldım" ifadelerini kullandı.