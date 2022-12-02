2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Defne Samyeli yanlış arabaya binince bakın ne yaptı. Otomobilleri karıştırdı

Defne Samyeli yanlış arabaya binince bakın ne yaptı. Otomobilleri karıştırdı

Defne Samyeli yanlışlıkla kendi arabası sanıp arkadaşının otomobiline bindi. Durumu fark edince kahkaha atan Samyeli "Karıştırdık sanırım arabaları. Neyse, aynı gibi zaten" dedi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 11:10
Takip Et

Defne Samyeli arabaları karıştırdı! Ehliyetini geri aldı

Defne Samyeli yanlış arabaya binince bakın ne yaptı. Otomobilleri karıştırdı
+
Aa
-

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Defne Samyeli, önceki akşam Sarıyer'de dostlarıyla birlikte yemek yedi. Defne Samyeli, çıkışta arkadaşının otomobili ile kendi otomobili benzer olunca yanlışlıkla arkadaşının otomobiline bindi.

Durumu fark eden Samyeli kahkahayı bastı. Samyeli, "Karıştırdık sanırım arabaları. Neyse, aynı gibi zaten" dedi.

"EHLİYETİMİ GERİ ALDIM"

Yeni bir diziye başlayacağını ifade eden ünlü isim, ardından geçtiğimiz yıl alkollü araç kullandığı için ehliyetini kaptırmasıyla alakalı konuştu.

Samyeli, "Bir yanlışlık olmuştu. Ben ehliyetimi geri aldım" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
3
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
5
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
6
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
7
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 87,08 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 87,08 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 87,08 dolar
﻿Tarihte bugün 2 Aralık
﻿Tarihte bugün 2 Aralık
﻿Tarihte bugün 2 Aralık
﻿YouTube 2022 yılının en çok izlenenleri belli oldu. İşte o liste
﻿YouTube 2022 yılının en çok izlenenleri belli oldu. İşte o liste
﻿YouTube 2022 yılının en çok izlenenleri belli oldu. İşte o liste
﻿Peru'da kuş gribi pelikanları vurdu: 13 bin pelikan öldü
﻿Peru'da kuş gribi pelikanları vurdu: 13 bin pelikan öldü
﻿Peru'da kuş gribi pelikanları vurdu: 13 bin pelikan öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.