Defne Samyeli bikinili pozlarıyla büyüledi

Son paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Samyeli, genç kızlara adeta taş çıkardı.
51 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle göz dolduran Samyeli, leopar desenli bikinisiyle verdiği cesur pozlarıyla gündem oldu.
Samyeli'nin, 1 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Takipçileri tarafından "zamanı durdurduğu" şeklinde yorumlar alan Defne Samyeli’ye kızı Deren Talu da ateş emojisi atmayı ihmal etmedi.
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