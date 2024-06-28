Defne Samyeli bikinili pozlarıyla büyüledi

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Defne Samyeli bikinili pozlarıyla büyüledi

Defne Samyeli, tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.

Son paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Samyeli, genç kızlara adeta taş çıkardı.

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51 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle göz dolduran Samyeli, leopar desenli bikinisiyle verdiği cesur pozlarıyla gündem oldu.

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Samyeli'nin, 1 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Takipçileri tarafından "zamanı durdurduğu" şeklinde yorumlar alan Defne Samyeli’ye kızı Deren Talu da ateş emojisi atmayı ihmal etmedi.

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