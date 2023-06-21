Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'dan romantik pozlar geldi

Kısa süre önce yeni bir aşka yelken açan Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran, Zeynep Bastık konserine gitti. Samyeli, konserde Telkıvıran ile çektiği romantik pozları paylaştı.

Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'dan romantik pozlar geldi

Editör: Özlem KIRAL

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin gönlünü müzisyen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdığı ileri sürülmüştü.

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İkiliden Samyeli, "Çağrı benim arkadaşım" diyerek iddiaları reddetse de aşk ortaya çıktı.

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KONSERE GİTTİLER

Birlikteliklerini sosyal medyadan ilan eden Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran, Zeynep Bastık konserine gitti.

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Samyeli, konserden Telkıvıran ve şarkıcı Murat Boz ile pozunu takipçileriyle paylaştı.

Çağrı Telkıvıran da sevgilisiyle birlikte şarkılara eşlik ettikleri anları yayınladı.

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