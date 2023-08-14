Defne Samyeli kendisini hedef alan gazeteciye sert tepki verdi

Defne Samyeli, kendisi hakkında “Sahneye çıkarak kendisini bitirdi” diyen gazeteci Melik Yiğitel’e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Defne Samyeli kendisini hedef alan gazeteciye sert tepki verdi

Editör: Özlem KIRAL

Gazeteci Hande Fırat’ın konuk aldığı gazeteci Melik Yiğitel, eski haber spikeri Defne Samyeli hakkında “Sahneye çıkarak kendisini bitirdi, ağır başlı işler yapsınlar” ifadelerini kullandı.

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Hande Fırat tarafından da tepkiyle karşılanan ifadeler hakkında Samyeli sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

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HANDE FIRAT’A TEŞEKKÜR ETTİ

Samyeli’nin söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Gazeteci Melik Yiğitel yıllar önce ana haber ancor’lığını yaptığım bir kanalda muhabirlerimdendi. Geçen akşam bir haber programında siyaset konuşulurken kendisini hayal kırıklığına uğratan üç isimden biri olarak Ahmet Davutoğlu, Ahmet Altan’dan sonra benim adımı veriyor…

Gerekçesi haberi bıraktıktan sonra sahneye çıkıp şarkı söylüyor olmam… Benim için haddini aşan bir üslupla kendimi bitirdiğimi, bir kadın olarak ağırbaşlı ve is seçmem gerektiğini usturuplu olmadığımı vs. söyleyerek sahneye çıkan kadınlar, aslında tüm kadınlar hakkındaki bütün yargılarını gözler önüne seriyor.

Moderatör Hande Fırat’a hem gazeteci hem de bir kadın hassasiyetiyle Yiğitel’in ağzının payını verdiği için teşekkür ederim. Biz kadınlar el ele oldukça üzerimizdeki bu riyakar algı ve bakış açıları yok olmaya mahkum kalacak''

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“İSTEDİĞİMİZ HAYATI SEÇMEKTE ÖZGÜRÜZ”

Ben ve bu ülkedeki sahneye çıkan çıkmayan bütün kadınlar istediğimiz işi yapmakta istediğimiz kişi olmakta ve istediğimiz hayatı seçmekte özgürüz. Sanatı, sanatçıları, sahneyi hafife alan bir hayat görüşü olduğunu anladığımız Melik Yiğitel henüz öğrenememiş olabilir kadınların hatta insanların ciddiyeti, ağırbaşlılığı, onuru ve değeri oturdukları koltuklar ve yaptıkları işlerle değerlendirilemez. O koltuklara nasıl oturdukları ve işleri nasıl yaptıklarıyla ve bununla kime ve neye hizmet ettikleriyle değerlendirilebilir belki… Ben bu anlamda vicdanına çok rahat birisiyim. Kendisi de öyle mi acaba?

Yıllar önce genç, idealist, objektif bir muhabir olarak tanıdığım Melik’e bu olgun yaşlarında ülkenin en önemli televizyon kanallarından birinde halkın gerçek sorunlarıyla ilgileneceğine kadınların nasıl olmaları gerektiği hakkındaki bağnaz fikirlerini ulaştıran birisi olmuş. Ben de hayal kırıklığına uğradım doğrusu… Çünkü benim için gerçek usturupsuzluk ve ciddiyetsizlik mesela hakikate hizmet etmediğine inandığım yerlerde ekranda olmaktır. Bunun yerine kalbimi gerçeğimi açabildiğin sahne neresi ise orada olmayı tercih ederim ve de ettim…”

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