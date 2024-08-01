Defne Samyeli leopar bikinisiyle buz banyosu yaptı. Akıma katıldı

Defne Samyeli, fit hali ve güzelliğiyle sık sık magazin gündemine geliyor.

Çağla Şıkel, şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğulları Kuzey ile birlikte içi su ve buz dolu fıçıya girmişti. Ünlü isim, o anları Instagram hesabından paylaşmıştı.

Şıkel'le başlayan buz dolu fıçıda meditasyon yapma akımına birçok ünlü isim katılmıştı.

Popülerleşen buz dolu fıçıya girme akımına Defne Samyeli de katıldı. Buz yerine soğuk suya giren isim, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

"EKSİK KALMADIM"

Samyeli sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşıma, "Eksik kalmadım. İlk deneme 3 dakika ama itiraf edeyim buz değil, sadece buz gibi su vardı, artık bir dahakine" notunu düştü.