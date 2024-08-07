Defne Samyeli plaj karelerini peş peşe paylaştı. Instagram engeli durduramadı

Günlerdir kapalı olan Instagram'a VPN ile giriş yapan Samyeli, plaj karelerini peş peşe paylaştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Instagram'a getirdiği erişim engeli yaklaşık beş gündür devam ediyor.

Türkiye'de en fazla kullanılan uygulamalardan biri olan Instagram'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı merak edilirken, bazı kullanıcılar VPN ile Instagram'a giriş yapmaya devam ediyor.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

VPN ile Instagram kullanmaya devam edenlerden biri de Defne Samyeli oldu.

Samyeli, tatil karelerini takipçileriyle paylaştı.

Ünlü isim, bu kez daha önceki yıllara ait tatil kareleriyle birlikte paylaşım yaptı.

YORUM YAĞDI

İki çocuk annesi 52 yaşındaki Samyeli'nin paylaşımları kısa sürede ilgi gördü.

Ünlü isme sosyal medyada; 'yıllara meydan okuyor', 'harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.