Defne Samyeli’nin 20 yaşındaki kızı Derin’den plajda tangalı poz

Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu ise geçen aylarda eski sevgilisi Emircan Şahin ile yaşadığı darp olayıyla gündeme geldi. Derin Talu, 4 ay aşk yaşadığı iş insanı Emircan Şahin tarafından darbedildi.

Kendisine gelen bir mesaj üzerine tartışmanın başladığını ve sevgilisinin kendisini darbettiğini belirten Talu, Emircan Şahin'den şikayetçi oldu.

Ardından Derin Talu'dan peş peşe tatil pozları geldi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla zaman zaman gündeme gelen Derin Talu'nun o halleri dikkatleri üzerine çekti.

Talu'nun paylaşımına; "Annesinden daha çekici", "Muhteşem", "Derin işler..." gibi yorumlar geldi.