Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan bikinili pozlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan bikinili pozlar

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, son zamanlardaki cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan kızları Deren ve Derin Talu, magazin gündeminden düşmüyor.

Özellikle Derin Talu, cesur tarzıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı.

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Samyeli'nin kızı olarak tanınan 20 yaşındaki Derin Talu, özel yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Derin Talu, Instagram hesabında teknede çekilen cesur pozlarını paylaştı.

Derin Talu’nun paylaşımına binlerce beğeni gelirken “Çok güzelsin”, “Çok güzel bir vücudunuz var” ve “Harika” gibi yorumlar da yapıldı.

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