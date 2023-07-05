Defne Samyeli'nin sevgilisi Zeynep Bastık'ı kucakladı. Sosyal medya çalkalandı

Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'ın aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birlikte görüntü vermekten çekinmeyen ünlü çift sık sık paylaşım yapmaya başladı. Defne Samyeli son paylaşımıyla olay oldu. Samyeli, sevgilisinin Zeynep Bastık'ı kucağına aldığı anları paylaştı. O anlara yorum yağdı.

Defne Samyeli'nin sevgilisi Zeynep Bastık'ı kucakladı. Sosyal medya çalkalandı

Üç ay önce "Aşk yok, iş var" diyen ancak daha sonra birlikteliklerini ilan eden Defne Samyeli ile kendinden yaşça küçük aranjör Çağrı Telkıvıran, ilişkileriyle gündemden düşmüyor.

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Aradığı mutluluğu sonunda bulan Samyeli, sosyal medya hesabından yayınladığı bir fotoğrafla takipçilerini şaşırttı.

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Çağrı Telkıvıran, Samyeli ile gittikleri bir mekanda Zeynep Bastık’ı kucağına aldı. O anları ölümsüzleştiren Samyeli, çektiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Başka bir kadını kucağına alan sevgilisini paylaşan bu durumdan hiç rahatsız olmayan Defne Samyeli’ne yorum yağdı.

Sosyal medyada; 'Bu işler bana ters', 'Ben mağarama dönüyorum', 'Ben bu kadar rahat değilim ya' gibi yorumlar yapıldı.

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