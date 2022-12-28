Adı Sinan Akçıl ile aşk dedikoduların karışan Defne Samyeli'den jet hızıyla açıklama geldi

Son dönemde Aleyna Kalaycıoğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Sinan Akçıl'ın önceki gün Defne Samyeli ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. İkilinin ilişkilerini gizledikleri öne sürülmüştü.
SAMYELİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU
tv100'ün haberine göre; Defne Samyeli cephesinden aşk iddialarına yanıt geldi.
Defne Samyeli'nin sadece müzik ve beste konusunda Sinan Akçılile iş birliği yaptığı öğrenildi.
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