Değişime ramak kala…

Yine bir seçim dönemine girdik. Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden biri olarak karşılık gören bu seçimde 21 yıllık Erdoğan iktidarına karşı daha önce çok kez kaybetmiş olmasına rağmen bu seçimin favorisi olarak görülen Kılıçdaroğlu var.

Peki Erdoğan iktidarı neleri başaramadı ya da Kılıçdaroğlu neleri başardı da bugün daha farklı şeyler konuşur olduk?

Aslında cevap basit; siyaseti sadece kendi menfaatleri doğrultusunda kullanan ve çevresindeki patron kesim daha fazla zengin olurken, yoksulların intihar haberlerini görmezden gelen bir iktidar var.

Kadınların sokaklarda öldürüldüğü, çocukların aç uyuduğu ve gençlerin geleceğe dönük hiçbir hayallerinin olmadığı bir topluma evrilmiş olduk. Bu sebeple Kılıçdaroğlu iktidarı bize çok şey vaat etmesiyle birlikte en temelde Erdoğan iktidarından kurtulmak için bir sebep olarak karşımızda duruyor.

Herkes için daha adil bir hayat için bu umudu büyütmek ve sandığa bu bilinçle gitmek hepimiz için bir görev haline gelmiş durumdadır…