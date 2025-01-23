Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı 'Çocuklarını aşağıya atmak zorunda kaldı'

Kaynak: İHA

Bolu'daki yangında facianın yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangının ilk anlarında çaresiz kalan bir kişinin kucağındaki bebeğini atmaya çalıştığı, bir başka kişinin ise kurtulmak için çatı katından atladığı anlar görüntülerde yer aldı.

Bolu'daki yangın faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken, yangının ilk anlarında çaresiz kalan bir kişinin kucağındaki bebeğini atmaya çalıştığı, bir başka kişinin ise kurtulmak için çatı katından atladığı anlar görüntülerde yer aldı.

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Otel çalışanı Mehmet Can Gezici, kurtulmaya çalışan insanları izlemek zorunda kaldıklarını anlattı.

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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürek yakan detaylar ve görüntüler ortaya çıktı.

Bazı vatandaşların yüksekten atlayarak, bazılarının ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştığı anlara ait görüntü adeta kan dondurdu.

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Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, çaresiz kalan bir kişinin dumanla kaplı odadan kurtarmak için bebeğini kucağına alıp atmaya çalıştığı görülüyor. Çevredeki vatandaşların "Çocuğunu atacak" ifadelerini kullandığı ve atmaması için bağırdığı duyulurken, kan donduran görüntünün devamında ise çatı katında bulunan bir kişinin pencereden atladığı anlar yer alıyor.

"EN ÜST KATTAN BAYAN BİR HEMSİRENİN ATLAMASINI GÖRMEK ZORUNDA KALDIK"

Otel çalışanı Mehmet Can Gezici, dehşet anlarını anlattı. Yangına uykuda yakalandıklarını ifade eden Gezici, "Yangın çıktığında uyuyorduk. Saat 03.00 civarında uyandık. Dışarı çıktığımızda çok kötü bir görüntü vardı. Buraya geldiğimizde kıyamet gibi bir görüntü vardı. Otel ortadan yanmaya başlamıştı, alevler yukarıya doğru ilerliyordu. Yardım etmeye çalıştık. Yastıklarımızı, yorganlarımızı camdan atlayanlar için götürdük. En üst kattan bir hemşirenin atlamasını görmek zorunda kaldık. Kendisi hayatını kaybetti. Çok kötü bir zamandı. İnsanlar çocuklarını atmak zorunda kaldı, belki hayatta kalabilsin diye. Kurtulan pek olmadı. Çok sıkıntılıydı. Otele bakınca o anlar aklıma geliyor. Ne hissettiğimizi biz bile anlayamadık. Şu anda düşüncelerimizi bile ifade edemiyoruz" dedi.

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