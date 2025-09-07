Dehşete düşüren olay! 13 yaşındaki çocuk para karşılığı evlendirildi!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dehşete düşüren olay! 13 yaşındaki çocuk para karşılığı evlendirildi!

13 yaşındaki kız çocuğu para karşılığı evlendirildi! Gözaltılar var...

Dehşete düşüren olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Anne, ATV’de yayınlanan Esra Erol'da programına katılarak, canlı yayında 13 yaşında kızının para karşılığı evlendirildiğini söyledi.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDILAR

Harekete geçen savcılık ve Çocuk Büro Amirliği ekipleri 13 yaşındaki kızla evlenen Kamil K. İle 'damadın' babası Emrah ve annesi Elvan K.'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan vatandaşlar, çocuklara yönelik istismar vakalarının gündeme geldikten birkaç gün sonra unutulmaya bırakıldığına dikkat çekerek, gerekli önlemlerin alınması ve şüphelilere 'gereken' cezaların verilmesi gerektiğini yetkililere sık sık hatırlatıyor.

