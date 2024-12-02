Delta Airlines'in kabin memurları uçuş öncesi alkolmetreye yakalandı

Delta Air Lines, Amsterdam'dan New York'a yapılacak olan uluslararası uçuş öncesinde, alkol testini geçemeyen iki kabin memurunu görevden aldı.

Delta Air Lines, 29 Kasım 2024 Cuma sabahı, Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda meydana gelen olay sonrasında iki kabin memurunu görevden aldı. Uçuş öncesi yapılan alkol testlerinde başarısız olan kabin memurları hakkında disiplin süreci başlatıldığı bildirildi. Şirket yetkilileri, bu tür durumların kabul edilemez olduğunu ve uçuş güvenliğini her zaman öncelikli hedef olarak gördüklerini belirtti.

Olayın detaylarına göre, kabin memurları, planlanan uçuş öncesi standart alkol testinden geçemediler. Delta Air Lines, uçuş güvenliği konusundaki sıkı politikası gereği, tüm personelinin bu tür testlere tabi tutulduğunu hatırlattı. Hava yolu şirketleri, uçuş öncesi yapılan alkol testleri ile hem yolcuların hem de mürettebatın güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Delta Air Lines, bu durumun, şirketin güvenlik standartlarına olan bağlılığını zedelemeyeceğini ve gerekli disiplin süreçlerinin titizlikle yürütüleceğini vurguladı. Uçuş güvenliği, havacılık endüstrisinde en önemli önceliklerden biri olarak kabul ediliyor. Delta, personelinin alkol ve diğer madde kullanımı konusunda dikkatli davranması gerektiğinin altını çizerken, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını ifade etti.

Havacılık sektöründe bu tür olaylar, yolcular arasında kaygı yaratabilir. Yolcuların güvenliği ve huzuru için havayolu şirketleri, personel eğitimlerini ve kontrol süreçlerini sürekli olarak gözden geçiriyor. Delta Air Lines, kabin memurlarına yönelik düzenli eğitim programları ve alkol testlerinin yanı sıra, psikolojik değerlendirmeler gibi ek önlemler de alıyor.

Havayolu şirketleri, alkol ve madde bağımlılığının önüne geçmek amacıyla, mürettebata destek programları sunuyor. Böylece, çalışanlar sorunlarını gizlemek yerine profesyonel yardım alabiliyor. Delta Air Lines, bu tür önlemlerle hem çalışanlarının sağlığını korumayı hem de yolcularına güvenli bir uçuş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Bu olay, havacılık sektöründeki disiplin ve güvenlik kültürünü yeniden gözler önüne serdi. Uçuş öncesi alkol testleri, sadece Delta Air Lines için değil, tüm havayolu şirketleri için önemli bir uygulama olarak öne çıkıyor. Bu tür testler, uçuş güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek için kritik bir rol oynuyor.

Sonuç olarak, Delta Air Lines, Amsterdam’dan New York’a yapılacak uçuş öncesinde yaşanan bu olayla birlikte, güvenlik standartlarını bir kez daha hatırlatmış oldu. Şirket, bu tür durumları ciddiyetle ele alarak, mürettebatının ve yolcularının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Delta'nın bu yaklaşımı, havacılık sektörünün güvenliğini artırma çabalarına katkıda bulunuyor.