DEM heyeti yola çıktı! İmralı'da teröristbaşı ile görüşecek...

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek üzere İmralı Adası’na hareket etti.

ÜÇÜNCÜ KEZ YOLA ÇIKTI

DEM Parti’den yapılan açıklamaya göre 7 kişilik DEM Parti heyeti, teröristbaşı Öcalan ile üçüncü kez görüşmek üzere İmralı Adası’na yola çıktı.

Heyette, Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor. Heyet, görüşmenin ardından İstanbul’da saat 17.00’de açıklama yapacak.

VAN VE DİYARBAKIR’DA DEV EKRANLAR KURULUYOR

DEM Parti Diyarbakır ve Van il örgütleri, sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak halkı meydanlara davet etti. Van il örgütü, “Asrın çağrısını Van’da kitlesel olarak karşılıyoruz” ifadeleriyle duyurduğu paylaşımında, Van halkını Kent Meydanı’na davet etti. Diyarbakır örgütü ise Sur ilçesindeki Şeyh Said Meydanı’nda kurulacak dev ekranlarla açıklamanın canlı yayınlanacağı açıklandı.