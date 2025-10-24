Gündem TELE 1'e ve İBB'ye bu sabah düzenlenen operasyonlar... Gazeteci Merdan Yanardağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

"YARGISAL OPERASYONUN DEVREYE SOKULDUĞU AÇIKTIR"

DEM Parti'den İmamoğlu hakkında ‘casusluk’ soruşturması başlatılması ve Merdan Yanardağ'ın aynı iddiayla gözaltına alınmasına, “Ülkede adalet terazisinin ne kadar bozulduğunu gösteren bir başka yargısal operasyonun devreye konulduğu açıktır” tepkisi geldi.

DEM'den gelen açıklamanın tamamı şöyle

“TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde TELE1’e polisler tarafından ‘casusluk’ iddiasıyla baskın düzenlenirken, Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da ‘casusluk’ soruşturması açıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

"YARGISAL OPERASYON DEVREYE KONULDU"

Ülkede adalet terazisinin ne kadar bozulduğunu gösteren bir başka yargısal operasyonun devreye konulduğu açıktır.

Hukukun görevi adaleti sağlamak olmalıdır.

Ancak maalesef Türkiye'de yargı mekanizmaları uzun zamandır siyaseti şekillendirme aracı olarak kullanılmaktadır.

Masa başı siyaset mühendisliğiyle siyaseti ve basını baskı altına almaya çalışmak, bu çabanın sahiplerine başarı getirmeyecektir.”