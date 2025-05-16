DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Lozan çıkışı! Fesih sonrası neler olacak?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Ortak vatan çağrısı yapılıyor. Ortak vatan çağrısını yapanlar mevcut sınırları kabul ediyorlar. Lozan ile çizilen sınırlara ortak vatan diyen birisi Lozan'ın neresini tartışıyor, Türkiye’nin neresini bölüyor?" dedi.

Diğer yandan Bakırhan ’bayram sonrasına kalmasın’ dediği somut adımlarla neyi kastettiğini de açıkladı.

Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve aynı davadan yargılanan arkadaşlarının şu an içeride olmaması gerektiğini söyleyen Bakırhan, Anayasa konusunda ise "Türkiye’nin demokratik bir anayasaya ihtiyacı var. Darbe anayasası ile yönetiliyoruz. Bahsedilen tüm sorunların çözüleceği yer toplumsal sözleşmenin kendisidir." diye konuştu.

BAKIRHAN'DAN TV100'E AÇIKLAMA

Bakırhan, TV100'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakırhan şöyle konuştu:

"HERKESİN TEK KİMLİĞE SIKIŞTIRILMASI TEMEL SORUNLARDAN BİR TANESİ"

Bakırhan, "DEM Parti Anayasa'da vatandaşlık tanımının değişmesini talep ediyor mu?" sorusuna, "Türkiye’de yaşayan 85 milyonun tamamı Türk değildir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Çanakkale’de hepimizin dedelerinin kanı var. Bu ülkenin her taşında hepimizin dedelerinin alın teri var. Bu coğrafya hepimizindi ve yüzyıllardır bu coğrafyada beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla herkesin tek kimliğe sıkıştırılması temel sorunlardan bir tanesidir. Bütün farklılıkları kapsayan bir tanımlama tabi ki iyi olur." yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'DE BERABER YAŞAMAK DIŞINDA TEK BİR ŞEY İMA EDEN BİR NOKTA SÖZ KONUSU MU?"

Bakırhan, "Silah bırakılması süreci sonrası PKK Türkiye’ye karşı mücadele etmeye devam edecek iddiaları doğru mu?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

"Kesinlikle böyle bir durum yok. Böyle bir algı oluşturuluyorsa da Türkiye halkları buna inanmasınlar. Sahici, gerçekçi, Türkiye coğrafyasına demokrasi talep eden insanlardan bahsediyoruz. Kongre kararlarını hep beraber okuduk. Orada gerçekten Türkiye’nin üniter yapısıyla, Türkiye’de beraber yaşamak dışında tek bir şey ima eden bir nokta veya soru işareti söz konusu mu?"

"LOZAN İLE ÇİZİLEN SINIRLARA ORTAK VATAN DİYEN BİRİSİ LOZAN'IN NERESİNİ TARTIŞIYOR?"

Lozan tartışmalarına ilişkin Bakırhan, "Ortak vatan çağrısı yapılıyor. Ortak vatan çağrısını yapanlar mevcut sınırları kabul ediyorlar. Lozan ile çizilen sınırlara ortak vatan diyen birisi Lozan'ın neresini tartışıyor, Türkiye’nin neresini bölüyor?" dedi.

"BU SÜRECİ UZATMADAN BİR NOKTAYA VARMAK GEREKİYOR"

Silah bırakma sürecini uzatmamak gerekiyor. Sürecin uzaması kimi provokasyonların, sabotajların, olumsuz bakanların farklı bir şekilde sürece dahil olmalarını getirebilir. Bu süreci uzatmadan bir noktaya vardırmak gerekiyor.

"ÖZERKLİK İSTESEYDİK AÇIKÇA İSTERDİK"

Özerklik tartışmalarına ilişkin soruya Bakırhan, "Bu işin muhatapları olan bizlere neden sormuyorlar? Özerklik isteseydik açıkça isterdik. Korktuğumuz veya sakladığımız için değil yerel demokrasi olsun diyoruz." diye yanıt verdi.