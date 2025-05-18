DEM Parti heyetinden İmralı'ya ziyaret

Terör örgütü PKK’nın fesih kararının ardından DEM Parti heyeti, İmralı’ya hareket etti. Heyette, Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol’un yer aldığı belirtildi.

Terör örgütü, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği 12’nci kongresinde aldığı kararla kendisini feshettiğini ve silahlı mücadeleyi sonlandırdığını duyurmuştu.

Bu kararın kamuoyuyla paylaşılmasının ardından DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, Genel Merkez binasında bir araya gelmişti.

Bu gelişmelerin sonrasında, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol’un, terör örgütü bebek katili Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı Adası’na doğru yola çıktığı bilgisi alındı.