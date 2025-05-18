DEM Parti heyetinden İmralı'ya ziyaret

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti heyetinden İmralı'ya ziyaret

DEM Parti, terör örgütü PKK'nın fesih kararından sonra ilk defa İmralı'yı ziyaret ediyor. Heyette Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol bulunuyor.

Terör örgütü PKK’nın fesih kararının ardından DEM Parti heyeti, İmralı’ya hareket etti. Heyette, Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol’un yer aldığı belirtildi.

Terör örgütü, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği 12’nci kongresinde aldığı kararla kendisini feshettiğini ve silahlı mücadeleyi sonlandırdığını duyurmuştu.

Bu kararın kamuoyuyla paylaşılmasının ardından DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, Genel Merkez binasında bir araya gelmişti.

Bu gelişmelerin sonrasında, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol’un, terör örgütü bebek katili Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı Adası’na doğru yola çıktığı bilgisi alındı.

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