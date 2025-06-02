DEM Parti Meclis Başkanvekilini belirledi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti Meclis Başkanvekilini belirledi!

DEM Parti Meclis Grubu, parti genel merkezinde yaptığı toplantıda Meclis Başkanvekilini belirledi. DEM Parti’nin yeni Meclis Başkanvekili Pervin Buldan oldu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesinin ardından DEM Parti, Meclis Başkanvekilini belirledi.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan'ın Meclis Başkanvekili olarak belirlendiği duyuruldu.

PERVİN BULDAN SEÇİLDİ

DEM Parti Basın Bürosu tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle:

"Bugün yapılan Kapalı Meclis Grup Toplantımızda, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Meclis Başkanvekilimiz olarak belirlenmiştir"

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