DEM Parti Meclis'e bebek katili Öcalan'ı davet etti!

DEM Parti’nin “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri” ortak açıklamada bulundu. DEM’li vekiller Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Celal Fırat ve Cengiz Çiçek tarafından yapılan açıklamada bebek katili Öcalan’ın Meclis’e gelip komisyon tarafından dinlenmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, “Öcalan’ın Komisyon tarafından dinlenmesi, sorunun kalıcı çözümü için bir gereklilik olarak ele alınmalıdır” ifadelerine yer verildi.

DEM ÖCALAN'I MECLİS'E DAVET ETTİ

Bugün ise DEM Parti'nin komisyon üyeleri; Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Celal Fırat ve Cengiz Çiçek tarafından ortak bir açıklama geldi. Açıklamada öne çıkan satırlar şu şekilde oldu;

"Komisyon çalışmalarındaki birinci aşama tamamlanmakta ve dinlemelerin sonuna yaklaşılmaktadır. Farklı çevrelerden kişi ve kurumların barışa ve çözüme dair düşüncelerini, önerilerini son derece kıymetli bulduğumuzu yeniden ifade etmek isteriz. Partimiz açısından dinleme safhasının ana çıktısı, Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümünün kaçınılmazlığıdır. Referansları, dayanakları farklı olsa da Komisyon’da ifade edilenler, Kürt meselesinin tarihsel olarak çözümünün zorunlu olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Komisyonun bundan sonraki çalışmalarında, dinlemelerde öne çıkan bu önerilerden faydalanması gerektiğinin altını önemle çiziyoruz.

Sorunu siyasal, kültürel, toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla ele alarak kalıcı çözümün geliştirilmesi doğru olandır. Meselenin bölgesel ve küresel bir karakter kazandığının da bilinciyle, örgütsel, siyasal ve toplumsal karşılığı ve belirleyicilik düzeyi açık olan Abdullah Öcalan’ın Komisyon tarafından dinlenmesi, sorunun kalıcı çözümü için bir gereklilik olarak ele alınmalıdır. Gerçek çözüm, sorunu ismiyle çağırmaktan ve bulunduğumuz tarafa göre gerçeği eğip bükmeden hakikate göre düşünmekten, adım atmaktan geçmektedir. Komisyon’un Öcalan’ı dinlemesi, mevcut sürecin başarıyla nihayete erdirilmesi açısından belirleyici önemdedir.

Meclis açılışıyla birlikte siyasal ve toplumsal aşama olarak nitelendirebileceğimiz birinci aşama, yerini hukuk aşaması olarak tarif ettiğimiz ikinci aşamaya bırakacaktır. Komisyon’un varlık gerekçesi, sürecin gerektirdiği yasa düzenlemelerine ilişkin tavsiyeler ve taslaklar oluşturmaktır. Partimizin ilgili kurullarının sürecin başından itibaren Geçiş Dönemi Kanunu, İnfaz Kanunu, TMK, TCK ve CMK’de ihtiyaç duyulan değişiklikler; başta kayyım düzenlemesi olmak üzere yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve demokratikleştirilmesi; ayrımcılıkla mücadele düzenlemeleri ve anadilinde eğitim-öğrenim gibi başlıklarda hazırlığı bulunmaktadır."

AÇILIM TİYATROSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’e davet ettiği teröristbaşı Öcalan’a ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’inci çözüm süreci başlamıştı. Süreç tiyatrosunun ilk perdesi bebek katili Öcalan’ın fesih çağrısı ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son olarak teröristlerin silahları yakmasıyla süreç devam etmişti.

ABDİ'NİN DE DİNLENİLMESİ İSTENMİŞTİ

Süreç tiyatrosunun Meclis ayağı “Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu” adıyla çalışmalarına geçtiğimiz aylarda toplantılara başlamıştı. 12’inci toplantı ise dün gerçekleştirmişti Toplantıda terörist 'Abdi'nin Ankara'ya gelip dinlenilmesi istenilmişti.

Açılım komisyonunda teröristin getirilmesi istendi!