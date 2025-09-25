Açılım komisyonunda teröristin getirilmesi istendi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’e davet ettiği teröristbaşı Öcalan’a ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’inci çözüm süreci başlamıştı. Süreç tiyatrosunun ilk perdesi bebek katili Öcalan’ın fesih çağrısı ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son olarak teröristlerin silahları yakmasıyla süreç devam etmişti.

Süreç tiyatrosunun Meclis ayağı “Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu” adıyla çalışmalarına geçtiğimiz aylarda toplantılara başlamıştı. 12’inci toplantı ise dün gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen toplantıda Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nden (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Araştırmaları Merkezi, Ankara Enstitüsü, Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve GENAR Araştırma yetkilileri konuşma gerçekleştirdi.

ARAŞTIRMA DİREKTÖRÜ, TERÖRİSTİN ANKARA’YA GELMESİNİ SAVUNDU

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; komisyonda dinlenenler arasında yer alan Rawest Araştırma Direktörü Roj Girasun; PKK/KCK terör örgütü kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından kırmızı bültenle aranan YPG/SDG terör örgütü elebaşısı Mazlum Abdi’nin Ankara’ya gelebilmesi gerektiğini savunması dikkat çekti. Gerçek adı Ferhat Abdi Şahin olan Mazlum Abdi, PKK/KCK terör örgütü kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından kırmızı bültenle aranıyor.

YPG/SDG terör örgütü elebaşısı Mazlum Abdi

BAHÇELİ SURİYE KOLUNA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Devlet Bahçeli ise teröristbaşı Öcalan’ın çağrısına kulak asmayan PKK'nın Suriye’deki kolu SDG'ye tepki göstererek, “PKK örgütü kongresini toplayıp Öcalan’ın çağrısı üzerine fesih kararı almışken, hatta Süleymaniye’de silah yakma gösterisi yapmışken, Suriye’deki kolunun İsrail ve ABD’yi arkasına alıp Türkiye için bir güvenlik sorunu halinde kalmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin Rawest Araştırma Direktörü Roj Girasun’un ‘Abdi’ isteğine ne cevap vereceği ise şimdiden merak edilmeye başladı.