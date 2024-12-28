DEM Parti, ‘Öcalan’ açıklaması için yeni tarih verdi

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DEM Parti, ‘Öcalan’ açıklaması için yeni tarih verdi

DEM Parti, İmralı'ya Abdullah Öcalan ile görüşmek için giden heyetin yapacağı açıklamanın yarına kaldığını açıkladı.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı Cezaevi'ne gidip Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak görüşmenin sona erdiğini ve heyetin geri döndüğünü açıklamıştı.

Görüşmeye giden heyetin gerçekleştireceği açıklama beklenirken DEM Parti, bu açıklamanın yazılı şekilde yarın yapılacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim' tarihindeki parti grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin DEM Parti Grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini, örgütün lağvedildiği ilan etsin'' açıklamasından sonra konuyla ilgili ilk somut adım atıldı.

2 VEKİL ÖCALAN'I ZİYARET ETTİ

DEM Parti, terör örgütü lideri Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı. Bakanlıktan gelen olumlu yanıt sonrası TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, bugün İmralı'ya giderek PKK liderini ziyarete gitti.

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