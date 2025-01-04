DEM Parti, Öcalan’dan sonra Selahattin Demirtaş ile görüşecek! Flaş iddia

Gazeteci Hilal Köylü, DEM Parti - İmralı görüşmeleriyle ilgili son kulis bilgilerini Halk TV canlı yayınında anlattı. Köylü, DEM Partili yetkilerin bir haftalık STK ve siyasi partiler ile görüşme trafiğini sürdüreceklerini ifade ederken Selahattin Demirtaş ile de görüşüleceğini iddia etti.

"DEMİRTAŞ İLE DE GİDİP GÖRÜŞECEĞİZ"

Köylü yaptığı konuşmada, “Görüşmeler içerisinde Selahattin Demirtaş da olacak. Kimse merak etmesin Demirtaş ile de gidip görüşeceğiz" denildiğini ifade etti.

Köylü'nün aktardığı bilgilere göre 10 Ocak tarihinde DEM Parti'nin İmralı heyetinin yeniden Abdullah Öcalan ile görüşmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, "Öcalan çıksın gelsin, Meclis'te konuşsun terör örgütü PKK'nın lağvedildiğini haykırsın" sözlerinin ardından siyasette yeni bir döneme girildi.

Bahçeli, daha sonra grup toplantısında yaptığı konuşmada DEM Parti'nin Öcalan ile İmralı'da görüşmesi gerektiğini de söyleyince DEM Parti yetkilileri, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Adalet Bakanlığı'ndan onay çıkınca DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gitti.

Siyasetteki yeni dönemi barış süreci olarak değerlendiren DEM Partili Vekil Sırrı Süreyya Önder, diğer partilerin genel başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceklerini duyurmuşlardı.