DEM Parti’den AKP’ye sert uyarı! Ünlü yazar köşesinde açıkladı…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan ‘Öcalan açılımı’ sürecinde terör örgütü PKK’nın feshi ile devam ediyor. Son olarak iktidar ve DEM tarafında İsrail ve İran savaşı sonrası durgunluklar başladı. Nefes’te Nuray Babacan’ın kulis bilgisine göre AKP içerisinde çözüm sürecinde kafaların karışık olduğunu yazdı. Babacan, DEM Parti’nin İmamoğlu ziyaretini açılımla ilgili hiçbir adım atılmamasına tepki olarak yorumlayanların olduğunu belirtti.

DEM PARTİ’NİN İMAMOĞLU ZİYARETİ İKİ NEDENE BAĞLANIYOR

Ancak DEM Parti’nin İBB ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmesi ise kulislerde farklı görüşlere neden oldu. DEM’in son dönemde muhalefete sıcak mesajlar gönderen yaklaşımının nedenleri tartışılmaya başlandı. Nefes’te Nuray Babacan’ın aktardığına göre iki görüşün hakim olduğu belirtildi.

DEM’DEN İKTİDARA ‘ADIM’ TEPKİSİ

İlk olarak; Kürt tabanının, pek güvenmedikleri Cumhur İttifakı’yla kurulan yeni ilişkiden rahatsız olduğu ve tabanda çatlak yaşandığı için DEM yönetiminin bu adımları atmak zorunda kaldığı yorumları yapılıyor. Diğer görüşte ise DEM’deki bu tavır değişikliği, açılımla ilgili hiçbir adım atılmamasına tepki. Onlara göre TBMM’de halen açılım süreciyle ilgili komisyon kurulmaması, hükümetin atması beklenen adımları atmaması olduğu aktarılıyor.

İktidar kanadından ise “Hükümetin adım atması için elimizde ne var? PKK silah bıraktı mı? Verilen sözler yerine getirildi mi?” diyenlerin olduğunu Babacan köşesinde aktardı.

BAHÇELİ İLE DEMLENME SÜRECİ BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Öcalan’ı meclise davet ederek silah bırakma çağrısında bulunmuştu. Bahçeli’nin merakla beklediği çağrı, İmralı’daki üçüncü görüşmede gelmişti. Teröristbaşı Öcalan, silah bırakma çağrısında bulunurken, terör örgütü PKK ise şartlı olarak bırakacaklarını açıklamıştı. Son görüşmelerde ise DEM heyeti Erdoğan ile görüşmüştü. DEM kanadı görüşmenin umutlandırıcı olduğunu söylemişti.

Bahçeli ise iktidara komisyon çağrısı yapmıştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise son olarak Meclis’in tatil edilmeden sürece ilişkin bir komisyon yapılacağını belirtmişti.