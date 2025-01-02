DEM Parti'den Bahçeli görüşmesi sonrası ilk açıklama

DEM Parti, 28 Aralık tarihinde İmralı adasına giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmesinin ardından TBMM'de hareketlilik başladı.

DEM Parti'den gerçekleştirilen açıklamaya göre; Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk isimlerinden oluşan heyet, bugün ilk olarak saat 13.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme gerçekleştirdi.

“UMUTLUYUZ”

Görüşme sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, "Yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Önerilerini dinledik. Sanırım pazartesi CHP, AK Parti ve Meclis'te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bütün bu ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Heyetin 15.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesi başladı. Heyet gelirken makamının kapısına çıkan Bahçeli, onları kapıda bekledi ve tek tek tokalaşıp "Hoş geldiniz" diyerek, içeri davet etti. Yoğun ilgi gösteren ziyaret, basına kapalı gerçekleştirildi. "Tarihi" olarak değerlendirilen görüşmede, MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan da yer aldı.

Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Bahçeli, heyeti kapıya kadar uğurladı ve kapıda basına birlikte poz verdiler. Gazetecilerin soruları yanıtlanmazken, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, aynı katta bulunan DEM Parti grubuna geçti.

“GÖRÜŞME İYİ GEÇTİ”

Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti grubunda Eş Genel Başkanların odasına geçerken, bir gazetecinin sorusu üzerine, görüşmenin iyi geçtiğini söyledi. Öte yandan Ahmet Türk'ün Devlet Bahçeli'ye kehribar bir tespit hediye ettiği öğrenildi. DEM Partili heyetin, 6 Ocak Pazartesi günü CHP ve AKP'li yöneticilerle görüşmesi bekleniyor