DEM Parti’den çok konuşulacak PKK açıklaması!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti’den çok konuşulacak PKK açıklaması!

DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti’nin bebek katili Abdullah Öcalan’ın yaptığı silah bırakma çağrısından memnun olduklarını ifade etti. Çağrının PKK’ye yönelik olduğunu belirten Doğan, “PKK kararını verecektir” dedi.

DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, Terörist Abdullah Öcalan'ın son çağrısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Doğan,, "PKK kararını verecektir, çağrı onlara yönelik" ifadelerini kullandı.

DEM Parti olarak bebek katilinin çağrısına destek verdiklerini açıklayan Doğan, "Biz DEM Parti olarak Öcalan'ın çağrısından memnunuz ve destekliyoruz" dedi.

Kanuni bir değişiklik olması gerektiğini ifade eden Doğan, "Sürece ilişkin herhangi bir yasal zemin yok, bu bir tehlike. Kanuni bir değişiklik şart" dedi.

"ÖCALAN'IN VİDEOSU OLMADI, KEŞKE SESİ DUYULSAYDI, YÜZÜ GÖRÜLSEYDİ”

Öcalan'ın çağrısının görüntülü olmamasını eleştiren Doğan, "Öcalan'ın videosu olmadı, keşke sesi duyulsaydı, yüzü görülseydi. PKK ulus-devlet istemiyor, bu açık bir şey. Kürt meselesi bir kimlik meselesidir, sadece kültürel haklarla sınırlandırılamaz" dedi.

"'Tek millet, tek dil' sözleri kabul edilemez" diyen Doğan, "Şimdiye kadar 'Kürtler silah kullanıyor' diyorlardı, artık çağrı geldi. Şimdi herkes savaş ve barış arasında bir tercih yapacak" dedi.

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