DEM Parti'den diploma açıklaması! En çok onların ne diyeceği merak ediliyordu

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DEM Parti'den diploma açıklaması! En çok onların ne diyeceği merak ediliyordu

DEM Parti, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Tülay Hatimoğulları yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının mevzuat bahane edilerek iptal edilmesi demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir. Bu kara lekeyi sürenler yüzlerce yıl toplumun vicdanında mahkum olarak kalacaktır. Sayın İmamoğlu’na yönelik bu kararın hukuki değil, siyasi bir karar olduğu gün gibi ortadadır. Siyaset hukuku askıya alarak sorunları derinleştirme yeri değil, sorunları çözme yeridir. Bu tür idari ve yargı kararları ortak yaşam inancına ciddi şekilde zarar vermektedir. Demokrasiye kara leke süren, hukuku askıya alan bu kararın derhal geri çekilmesi, siyasette gerilimi arttıracak müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğine dair çağrı yapıyoruz.

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