DEM Parti'den flaş Başak Demirtaş açıklaması. İBB adayı yapılacak mı?

Kaynak: Mynet
DEM Parti'den flaş Başak Demirtaş açıklaması. İBB adayı yapılacak mı?
31 Mart yerel seçimlerinde en çok merak edilen konulardan birisi de DEM Parti’nin İBB için aday gösterip göstermeyeceği konusu oldu. DEM Parti grup başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit Başak Demirtaş’ın adaylığı hakkındaki flaş açıklamayı yaptı.

Yerel seçimlere 2 ay kalmışken, geçtiğimiz günlerde Başak Demirtaş’ın İBB adaylığına talip olduğu yönündeki açıklamaları siyaset sahnesine bomba gibi düşmüştü. Konu hakkında ortaya çok fazla iddia atılırken süregelen tartışmalarda son gelişme DEM partini açıklaması ile oldu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit Başak Demirtaş’ın İBB adaylığı hakkında, “Başak Demirtaş’ın kamuoyuna yaptığı açıklama bizim için başvuru niteliğindedir aldık kabul ettik” ifadelerini kullandı.

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“MUHTEMEL ADAYLAR ARASINDA EN GÜÇLÜ ADAYIMIZ”

Koçyiğit açıklamasının devamında Başak Demirtaş’ın muhtemel İBB adayları arasında en güçlü adayı olduğunu, “Başak hanım, muhtemel adaylar adasında en güçlü adayımızdır. Biz de bundan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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