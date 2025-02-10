DEM Parti'den ortalığı karıştıracak 'Öcalan' açıklaması

Düzenleme: Kaynak: İHA
DEM Parti'den ortalığı karıştıracak 'Öcalan' açıklaması

DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Çanakkale'de terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın mesajı hakkında konuştu. Bakırhan, "Öcalan'ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak. Öcalan'ın mesajlarında Çanakkale ruhu olacak. Bu kadar kısa ve net" ifadelerini kullandı.

DEM Parti İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşısı ile ikinci görüşmesinin ardından bebek katili Öcalan'ın hangi çağrıyı yapacağı merak ediliyordu.

Çanakkale'de DEM Partililerle buluşan DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşısı Öcalan'ın mesajıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Bakırhan, Abdullah Öcalan'ın kendisiyle görüşen iki heyete de çok önemli mesajlar verdiğini ifade etti.

“ÖCALAN'IN MESAJLARINDA ÇANAKKALE RUHU OLACAK”

Bakırhan, bebek katili Öcalan'ın önemli bir fırsat penceresi açtığını vurgulayarak, “Gelin, Çanakkale ruhuna uygun kardeşçe bir arada birlikte eşit haklarla yaşayalım' diyor. Buna itiraz edecek kimse var mı. Sayın Öcalan çağrı yapacak mı, çağrısında ne diyecek. Bunlar günlerce yorumlanabilir, anlatılabilir. Biz Öcalan'ın yanında değiliz. Ama Türkiye'nin demokratikleşmesine, Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesine dönük çok önemli bir çağrı yapacağını biliyoruz. Türkiye'yi rahatlatacak, 85 milyon insanın tekrar kardeşçe, eşitçe bir arada yaşamasını sağlayacak mesajların geleceğini biliyoruz. Ama kısacası şunu söyleyeyim; Öcalan'ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak. Öcalan'ın mesajlarında Çanakkale ruhu olacak. Bu kadar kısa ve net. Bugün burada bir arada olduğumuz bütün kardeşlerime, yoldaşlarıma, hangi milliyetten, inançtan olursa olsun, bu salonu dolduran, hepinize yapılacak çağrıya sahip çıkmaya davet ediyorum. Çünkü orada Çanakkale ruhuna uygun bir açıklama gelecek. Bu sürece destek vermenizi istiyorum" dedi.

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