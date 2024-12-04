DEM Parti'den yeni Öcalan hamlesi! Özel heyet kuruldu...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘DEM ile Öcalan görüşsün’ çağrısında bulunmuştu. Bahçeli’nin çağrısı sonrasında DEM Parti, Adalet Bakanlığı’na dilekçe başvurusunu iletmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise başvurunun makul sürede cevaplanacağını belirtmişti. Ancak süreç ilerlerken yeni bir gelişme yaşandı. Oda TV’nin iddiasına göre bugün, DEM Parti milletvekilleri ve aralarında Avrupa'dan siyasetçilerin, sendikacıların ve gazetecilerin bulunduğu uluslararası bir heyet Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak için Adalet Bakanlığı’na resmi başvuru yaptı.

BİR BAŞVURU DAHA

Abdullah Öcalan’a 6 aylık avukat görüş yasağı getirilmesinin ardından DEM Parti ve uluslararası bir heyet Adalet Bakanlığın'a yeni bir başvuru gerçekleştirdi. Öcalan'ın avukatlarından İbrahim Bilmez, detayları Odatv'ye açıkladı.

Bugün yapılan başvuruyu DEM Parti milletvekilleri ve aralarında Avrupa'dan siyasetçilerin, sendikacıların ve gazetecilerin bulunduğu uluslararası bir heyet tarafından Adalet Bakanlığı’na iletildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan için, ‘Gelsin meclise, terör örgütünü lağvettiğini açıklasın’ süreci ile başlayan açılımı son olarak Dem Parti ile Öcalan görüşmesi çağrısıyla ilerliyor. Bahçeli’nin son çağrısının ardından 27 Kasım'da DEM Parti, İmralı başvurusunu Adalet Bakanlığı’na iletmişti. Bakan Tunç ise "Geçen hafta dilekçe ulaştırıldı. Değerlendirmemiz devam ediyor. Makul süre içinde cevap verilecek" ifadelerini kullanmıştı.