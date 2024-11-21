DEM Partili Esenyurt ilçe eşbaşkanlarına tutuklama

Kaynak: AA / İHA
DEM Partili Esenyurt ilçe eşbaşkanlarına tutuklama

DEM Parti Esenyurt ilçe eşbaşkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamaları nedeni ile tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun, 1995'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Gülşen Atalmış için DEM Parti'nin Esenyurt'taki binasında sözde anma etkinliği yapılmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin sonrasında adliyeye gönderildi. Savcılıktaki işlemleri sonrası Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ın, üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verdi.

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