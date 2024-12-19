DEM Parti’li isim Meclis’te Öcalan'a övgüler yağdırdı. 'Gelin bu ülkenin azizi olun'

TBMM’de görüşülen 2025 Merkezi Hükümet Bütçesi üzerine söz alan Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Daha önce başkasına övgü yağdırmadığını ifade eden Sakık, “Vallahi, bu topraklarda bir barış iklimi başladı” diyerek şöyle devam etti:

"Sayın Erdoğan, size ve Sayın Öcalan'a övgüler yağdırıyorum. ‘Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, yanı başınıza Sayın Özgür Özel’i de alın, Sayın Selahattin Demirtaş’ı da alın, barışa katkı sunacak bütün siyasi aktörleri alın, gelin, bu ülkenin azizi olun, olabilirsiniz, biz yeni bir iklim yaratabiliriz. Bakın, bizim başka yerlerde barış projemiz yok; ne New York’ta ne Oslo’da ne Londra’da ne Paris’te. Biz bu topraklarda, şurada, bu iklimde bir Ankara modelini oluşturabiliriz. Ne yapabiliriz biliyor musunuz? Vallahi, dünyaya örnek olacak bir model sunabiliriz.

Bakın, Sayın MHP Grup Başkan Vekili Erkan Bey, barış size çok yakın çok, bakın, bir nefes, bir adım atsanız, barış burada; size de görev düşüyor, sadece Sayın Bahçeli’ye ve Erdoğan’a bu işi yüklemeyelim, Selahattin Demirtaş’a, Öcalan’a değil hepimize. Bu iklimi bu akşam burada hayata geçirin, yarın Türkiye’nin şekli değişir.

Sayın Erdoğan’ın bu konudaki cesaretini biliyorum, geçmişten, bunu yapabilir, barışı sağlayabilir; yanı başına Sayın Bahçeli’yi de aldığında, emin olun, bu topraklarda barış inşa edilir, Sayın Özgür Özel’i aldığında barış inşa edilir.”