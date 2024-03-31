Dem Partililer vatandaşlık hakkını kullanıp oy veren askerlere hakaret etti

Ufuk Cingöz
Dem Partililer vatandaşlık hakkını kullanıp oy veren askerlere hakaret etti
Dem Partililer, Şırnak'ta vatandaşlık görevini yerine getiren Türk askerine ağza alınmayacak hakaretler etti.

Türkiye’nin her tarafında seçim şöleni yaşanırken şok edici görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Şırnak’ta oy kullanmaya giden kahraman Türk askeri, DEM Partililer tarafından hakarete uğradı.

Açılım süreci zamanlarını hatırlatan görüntülerde DEM Partililerin kahraman askerlerimize “Kölesiniz siz köle”, “Hırsızlar”, “Onursuzlar” ve “Onursuz haysiyetsizler” diye hakaret ettikleri görüldü.

Sivil haldeki askerler hiçbir şekilde karşılık vermedikleri göze çarptı.

Okul kapısı önünde bulunan bir güvenlik görevlisinin tepki vermemesi ise dikkat çekti.

DEM Parti cephesinden de TSK'dan da henüz bir açıklama gelmedi.

1-007.jpg

4-004.jpg

6-002.jpg

İlgili Haberler
Vatandaşlar AKP’li aday ve korumalarını kovaladı. Okula korumalarıyla girmeye çalıştı İYİ Partili sandık görevlisine tokat attı
Son Haberler
İstanbul'u hiç böyle gördünüz mü? Caddeler boş kaldı Gündem
İstanbul'u hiç böyle gördünüz mü? Caddeler boş kaldı
Ünlüler sandığı koştu. Nilperi Şahinkaya zor anlar yaşadı Gündem
Ünlüler sandığı koştu. Nilperi Şahinkaya zor anlar yaşadı
Seçim sonuçlarını tıklayacaksınız öğreneceksiniz. Yeniçağ size yeter Gündem
Seçim sonuçlarını tıklayacaksınız öğreneceksiniz. Yeniçağ size yeter
Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı Gündem
Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı
Muhtarlık için oy kullanılamadı. Sadece 8 seçmeni var. Yer: İstanbul Gündem
Muhtarlık için oy kullanılamadı. Sadece 8 seçmeni var. Yer: İstanbul
Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen oyunu kullandı. Kabine sığmadı Gündem
Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen oyunu kullandı. Kabine sığmadı
Samsun'da operasyon. 2 gözaltı Yerel Haberler
Samsun'da operasyon. 2 gözaltı