Dem Partililer vatandaşlık hakkını kullanıp oy veren askerlere hakaret etti

Türkiye’nin her tarafında seçim şöleni yaşanırken şok edici görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Şırnak’ta oy kullanmaya giden kahraman Türk askeri, DEM Partililer tarafından hakarete uğradı.

Açılım süreci zamanlarını hatırlatan görüntülerde DEM Partililerin kahraman askerlerimize “Kölesiniz siz köle”, “Hırsızlar”, “Onursuzlar” ve “Onursuz haysiyetsizler” diye hakaret ettikleri görüldü.

Sivil haldeki askerler hiçbir şekilde karşılık vermedikleri göze çarptı.

Okul kapısı önünde bulunan bir güvenlik görevlisinin tepki vermemesi ise dikkat çekti.

DEM Parti cephesinden de TSK'dan da henüz bir açıklama gelmedi.