Dem Parti'ye kapatma davası açılacak mı? Adalet Bakanı canlı yayında açıklama yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, seçim sonrasında Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinde yaşanan İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı skandalları sonrasında DEM Parti’nin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

Yılmaz Tunç DEM Partililere yönelik açılan soruşturmalar sonrasında canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Açıklamasında Diyarbakır Sur’da mazbata töreni sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret şahıslara yönelik soruşmanın devam ettiğini belirten Tunç, DEM Parti’nin teröre destek vermesi halinde kapatılabileceğini şu sözler ile açıkladı:

Diyarbakır Sur'daki adli soruşturma devam ediyor. Ülkemizin milletimizin birlik beraberliği ile ilgili konularda sinir uçlarıyla oynarsanız adli ve idari soruşturmalarla karşı karşıya kalırsınız.

Yasal mevzuat çerçevesi içinde bir belediye terörü destekliyorsa geçmişte uygulamalı gördük. Hiç kimse durduk yere kayyum atanmasını parti kapatılmasını ister mi? Millet düşmanlarına kaynakları aktarırsanız anayasa ve kanunlar çerçevesi içinde o yetkiler kullanılır. Bu yetkileri kullanmak zorunda kalmamalı.

Millet size teröre destek olun diye oy vermiyor. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir.