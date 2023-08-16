Demans yapıyor. Bu ilaçlara dikkat

Neurology dergisinde çarşamba günü yayınlanan bir araştırmaya göre; Bazı reflü ilaçlarının uzun süreli kullanımının daha yüksek demans riski ile ilişkili olduğunu ortaya çıkardı.

Nöroloji Akademisi üyesi olan çalışma yazarı Dr. Kamakshi Lakshminarayan şunları belirtti:

“Bu çalışma, reflü ilaçlarının bunamaya neden olduğunu kanıtlamıyor. Yalnızca bir çağrışım gösteriyor.

Bulgularımızı diğer büyük çalışma gruplarında doğrulamak ve uzun süreli proton pompa inhibitörü kullanımı ile daha yüksek demans riski arasındaki olası bağlantıyı anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.”

DEMANS NEDİR?

Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile tarif edilebilecek bir bulgudur. Demans; hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebilir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.

DEMANS BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Bellek bozukluğu

-Lisan (konuşma) bozukluğu

-Dikkat bozukluğu

-Bir duruma veya konuya karar verme güçlüğü

-Görsel algı bozukluğu