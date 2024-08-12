Demansı engelleme egzersizleri ortaya çıktı

Demansı önlemeye yönelik egzersizler, bilimsel araştırmalara göre beyin sağlığını korumak ve bilişsel gerilemeyi yavaşlatmak için etkili bir strateji olarak kabul edildiği biliniyor.

Uzmanlar, fiziksel ve zihinsel aktivitelerin kombine edilmesinin, özellikle orta yaş ve sonrasında, demans riskini azaltmada önemli rol oynadığını belirtti.

Fiziksel Egzersizlerin Rolü:

Harvard Üniversitesi'nden nörolog Dr. Lisa Feldman Barrett, düzenli aerobik egzersizlerin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

Araştırmalar, haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapan bireylerde, demans riskinin %35 oranında azaldığını gösterdi. Bunun yanında, yürüyüş, yüzme ve bisiklete binme gibi egzersizlerin beynin hipokampus bölgesinde yeni hücre büyümesini teşvik ettiği bulundu.

Zihinsel Egzersizlerin Önemi:

New York Üniversitesi'nden Dr. Richard Isaacson, zihin oyunları, bulmacalar ve satranç gibi zihinsel aktivitelerin bilişsel esneklik sağladığını ve sinaptik bağlantıları güçlendirdiğini savundu. Bu aktivitelerin, bilişsel rezervi artırarak demans başlangıcını geciktirebileceği ve ilerlemesini yavaşlatabileceği öne sürüldü. Bununla birlikte, Columbia Üniversitesi'nden Dr. Yaakov Stern de, dil öğrenme ve müzik aleti çalma gibi karmaşık zihinsel görevlerin demansa karşı koruyucu olabileceğini belirtti.

Bilimsel Araştırmaların Bulguları:

Bir diğer önemli çalışma, Lancet tarafından yayınlanan 2020 raporu olduğu bildirildi. Bu raporda, dünya genelinde demans riskinin %40'ının yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenebileceği belirtti.

Fiziksel aktivitenin yanı sıra, sağlıklı beslenme, sigara içmeme, sosyal katılım gibi faktörlerin de demans riskini azaltmada kritik olduğu vurgulandı.

Demansı önlemeye yönelik egzersizler, fiziksel aktivitenin yanı sıra zihinsel uyarımın da dâhil olduğu bütüncül bir yaklaşımın gerektiği bildirildi.

Uzmanların ortak görüşü, yaşam boyu aktif kalmanın ve beyin sağlığını destekleyen faaliyetlerde bulunmanın, demans riskini önemli ölçüde azaltabileceği yönünde olduğunun altı çizildi. Bu alandaki araştırmaların sonuçları, sağlıklı yaşam tarzı seçimlerinin uzun vadeli beyin sağlığı üzerindeki etkisini açıkça ortaya koydu.

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan'a göre, düzenli fiziksel egzersizler beyin sağlığını destekler ve demans riskini azaltır. Haftada en az 150 dakika orta düzeyde aerobik egzersiz yapmak, beyin fonksiyonlarını korumada etkili.

Dr. Mehmet Öz de, yürüyüş, yüzme ve bisiklete binme gibi aktivitelerin beyin sağlığına olumlu etkileri olduğunu vurguladı.

Nörolog Dr. Ayşe Karaman, zihinsel egzersizlerin bilişsel işlevleri güçlendirdiğini ve demans riskini azalttığını belirtti.

Bulmaca çözmek, satranç oynamak ve yeni bir dil öğrenmek gibi aktiviteler, beyin hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendirir.

Prof. Dr. Murat Emre de, düzenli zihinsel aktivitelerin beyin sağlığını korumada önemli olduğunu ifade etti.

Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenmenin beyin sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Akdeniz diyeti, bol miktarda sebze, meyve, tam tahıl ve sağlıklı yağlar içermesi nedeniyle demans riskini azaltmada etkili. Prof. Dr. Mehmet Öz, alkol tüketiminin azaltılması ve sigaranın bırakılmasının da beyin sağlığını korumada önemli olduğunu belirtti.

Yapılan araştırmalar, demans vakalarının yaklaşık %40'ının belirli yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebileceğini gösterdi.

The Lancet dergisinde yayımlanan bir çalışma, düzenli fiziksel ve zihinsel aktivitelerin, sağlıklı beslenmenin ve sosyal etkileşimlerin demans riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.