DEM'den net çıkış: Yeni anayasaya ihtiyacımız var

'Terörsüz Türkiye' sürcinde önemli tartışma başlıklarından biri olan yeni anayasanın hazırlanıp hazırlanmayacağı oldu.

Süreçte aktif rol üstlenen DEM Parti, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin net değerlendirmesini yaptı.

"YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYACI"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yeni anayasa konusunda "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Yeni anayasa tartışmalarını farklı siyasi çıkar tartışmalarının üzerinde tutmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakarak fesih kararı alma sürecini ve DEM Parti'nin poziyonu değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Silah vesayetinden kurtuldukça, DEM Parti de siyasi mücadelesini çok daha farklı bir şekilde sürdürme fırsatını yakalıyor. Siyaseti çok daha güçlü bir şekilde sürdürebilmesi DEM’e yeni avantajlar sağlayacaktır" demişti.

Bu sözleri değerlendiren Doğan, "Bu süreç herkese avantaj sağlamalı. 'Silahlar konuşuyor o yüzden sizin yanınızda duramıyoruz' diyenlere de sesleniyoruz; Buyrun, bugün demokratik bir Türkiye için birlikte mücadele edelim. Bu alanı genişletmek istiyoruz" dedi.

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