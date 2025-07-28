DEM’den "Terörsüz Türkiye" itirazı

Bahçeli ve Erdoğan ile başlayan yeni açılımın 'Terörsüz Türkiye' ismiyle anılmasına DEM’den itiraz geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Biz bu sürecin, 'Terörsüz Türkiye' olarak isimlendirilmesine gerçekten şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu ülkede Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlayacaksak artık bu meseleyi, terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı ve demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını söylemek isterim” dedi.

DEM’DEN “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” RAHATSIZLIĞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan yeni açılım sürecini AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Terörsüz Türkiye’ ismiyle adlandırmıştı. Meclis komisyonu için isim tartışmaları gündemdeyken ‘Terörsüz Türkiye’ olabileceği de iddiaları ortaya gelirken DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, yaptığı basın açıklamasında isim rahatsızlığını dile getirdi. Koçyiğit, “Biz bu sürecin, 'Terörsüz Türkiye' olarak isimlendirilmesine gerçekten şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu ülkede Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlayacaksak artık bu meseleyi, terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı ve demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını söylemek isterim” dedi.

'KOMİSYON ÜYELERİMİZ BELİRLENDİ'

Komisyon üyelerinin belirlendiğinin altını çizen Koçyiğit, “Daha önce belirlemiştik ve basına da yansımıştı. Koordinatör Grup Başkanvekili olarak ben, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek arkadaşlarımız ile bu komisyonda çalışacağız. Henüz resmi bildirimi yapmadık, bu hafta içi yapacağız" diye konuştu.

'GENEL DEMOKRASİ KONUSUNDA MUHALEFET ORTAK BİR YAKLAŞIMI BENİMSİYOR'

Koçyiğit, komisyonun teknik bir seviyeye indirilmemesi gerektiğini kaydederek, "Meclis Başkanı ile yapılan son toplantıda hem biz hem de CHP hem de genel olarak muhalefet; komisyonun teknik bir komisyon seviyesine indirgenmemesini, sadece silah bırakma meselesine özgülenen bir komisyon olmaması gerektiğini söyledi. Bu ülkede Kürt sorununun kök nedenleri var. Bu kök nedenler konuşulmadan, Türkiye demokratikleşmeden en nihayetinde Kürt sorunu da çözülemez. Onun için mutlaka bu komisyonun demokratikleşme ve barış perspektifini içermesi ve sorunları kalıcı bir şekilde çözecek bir yaklaşımla çalışması gerektiğini biz de CHP ifade etti. O anlamıyla genel demokrasi konusunda muhalefet, mutabakat ve ortak bir yaklaşım benimsiyor" dedi.