Demet Akalın, Gülben Ergen'i takipten çıkardı

Diyarbakır Bağlar ilçesinde Narin Güran adına anaokulu açan ve sosyal medya hesabında teşekkür paylaşımı yapan Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın arası açıldı. Bunun üzerine Akalın, Ergen'in takipten çıkardı.

Gülben Ergen, "Çocuklar Gülsün Diye" derneğiyle 56. anaokulunu Diyarbakır'da katledilen Narin Güran adına açmıştı. Gülben Ergen'in bizzat yer aldığı anaokulunun açılışında, Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabaiş'in babası da yer almıştı.

Açılışın ardından ise Gülben Ergen, sosyal medya hesabında birçok kişiye teşekkür etti. Teşekkür paylaşımına ise Demet Akalın yorum yazdı.

DEMET AKALIN: AYIP OLDU İNSANLARA

Demet Akalın, Gülben Ergen'in anaokulu açılışı için yaptığı teşekkürlerde Ceylan ailesinin yer almamasını eleştirdi. Demet Akalın "Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben!!! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara" dedi. Deme Akalın'ın bu yorumuna Gülben Ergen'den sert yanıt geldi.

Gülben Ergen, "Sevgili Demet.... Okulumuz için hayırlı uğurlu olsun mu demek istedin? Okul parkını yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan "teşekkür" beklediğini düşünemedim/düşünmedim" dedi. Sonra da WhatsApp'tan teşekkür ettiğini belirten Gülben Ergen "Adreslerini yazarsan buradan da edeyim" yanıtını verdi. Bu cevabın ardından da Akalın, Gülben Ergen'in takipten çıkardı.