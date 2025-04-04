Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında gerginlik büyüyor: Birbirlerine girdiler

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Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında gerginlik büyüyor: Birbirlerine girdiler

Aralarından su sızmayan Demet Akalınla Gülben Ergen'in arası açıldı. Demet Akalın daha önce “Bende bir daha kredisi olmaz” diyerek sitemde bulunmuştu. Bu kez ikilinin arasında “engelleme” tartışması başladı.

Gülben Ergen’in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Diyarbakır’da katledilen Narin Güran adına anaokulu yaptırmış, sanatçı katkıda bulunanlara sosyal medyada teşekkür etmişti.

Demet Akalın okul için destek istediği ailenin o listede yer almamasına kızdı, “Ayıp oldu insanlara” diye sitem etti. Ergen ise “Oyun parkımızı yaptıran değerli dostlarının Instagram’dan teşekkür beklediğini düşünemedim. Ben WhatsApp’tan teşekkür etmiştim” ifadelerini kullandı.

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ERGEN’İ ENGELLEDİ

Demet Akalın, Gülben Ergen’in o yanıtının ardından engelledi. Demet Akalın tarafından engellendiğini sonradan fark eden ünlü şarkıcı Gülben Ergen, “Koyun can derdinde kasap mal” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Akalın ise sosyal medya hesabından Gülben’e sert çıktı:

“Kasap benim, mal da benim galiba! Takipten çıktım, evet. Narin’in okul inşaatı bitmeyecek, rezil olacağım dedi. O zaman kasap değildim ama.” Şarkıcı, 1 ay önce engellediğini belirttiği Ergen için “samimiyetsiz” ifadesini kullandı.

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