Demet Akalın kilo verdi. Sahneye cesur kıyafetle çıktı

Demet Akalın, son dönemde verdiği kilolarla ve değişen tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 6 kilo yağ aldırarak ve toplamda 11 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan Akalın, görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Kilo vermesiyle birlikte sosyal medyada daha aktif olan Akalın, sahne tarzını da yeniledi. Önceden daha kapalı ve uzun elbiseler tercih eden sanatçı, artık mini elbiseler ve göğüs dekoltesi gibi cesur tercihler yapıyor. Son olarak Alaçatı'da sahne alan Akalın, beyaz ışıltılı mini elbisesiyle izleyicilerden tam not aldı.
Sahne performansından kareleri sosyal medya hesabında paylaşan ünlü şarkıcıya, takipçilerinden "Gençleşmişsin", "Kraliçe geri döndü", “Eşi benzeri olmayan kraliçe", “Maşallah taş gibi”, "Efsanesin", "Harika görünüyorsun" gibi birçok olumlu yorum geldi.
YENİ KLİBİ İÇİN KAMERALAR KARŞISINA GEÇMİŞTİ
Müzisyen Ersay Üner ile ‘Aferin Bana’ için kameralar karşısına geçen Akalın, o kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Siyah bikinisiyle verdiği pozlarla dikkat çeken Akalın’ın pozları da sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü. Hayranları, ünlü şarkıcının paylaşımlarına “Harika görünüyorsun”, “Çok iyi oldun” , “Herkes bi haddini bilsin fotosu olmuş bu” , “Kraliçe Demet Akalın” ve “Efsane geri döndü” gibi yorumlar yaptı.
DEMET AKALIN “AFERİN BANA” ŞARKI SÖZLERİ
Hayatta bir şeyler terse gitse de
Yenilmedim
Pes etmedim
Acıtsa da derinden
O yüzden belki veda ederken sana
Gözlerimle tatlı tatlı gülmem..
İlk değil bu kalp alışkın harbe
Ağlamaz sızlamaz kaybedince
Öğretir hayat günü gelince
Gülmeden sana sana sana
Bir daha ağlamak yok
Gidene yalvarmak yok
Kimse kıramaz artık
Kalbimi aldırdım yok
Yolumu kendim seçtim
Yaşadığımdan gencim
Sen bir sınavdın geçtim
Aferin bana
Sen bir sınavdın geçtim
Aferin bana bana bana