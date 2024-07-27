Demet Akalın kilo verdi. Sahneye cesur kıyafetle çıktı

Demet Akalın, son dönemde verdiği kilolarla ve değişen tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 6 kilo yağ aldırarak ve toplamda 11 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan Akalın, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Kilo vermesiyle birlikte sosyal medyada daha aktif olan Akalın, sahne tarzını da yeniledi. Önceden daha kapalı ve uzun elbiseler tercih eden sanatçı, artık mini elbiseler ve göğüs dekoltesi gibi cesur tercihler yapıyor. Son olarak Alaçatı'da sahne alan Akalın, beyaz ışıltılı mini elbisesiyle izleyicilerden tam not aldı.

Sahne performansından kareleri sosyal medya hesabında paylaşan ünlü şarkıcıya, takipçilerinden "Gençleşmişsin", "Kraliçe geri döndü", “Eşi benzeri olmayan kraliçe", “Maşallah taş gibi”, "Efsanesin", "Harika görünüyorsun" gibi birçok olumlu yorum geldi.

YENİ KLİBİ İÇİN KAMERALAR KARŞISINA GEÇMİŞTİ

Müzisyen Ersay Üner ile ‘Aferin Bana’ için kameralar karşısına geçen Akalın, o kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Siyah bikinisiyle verdiği pozlarla dikkat çeken Akalın’ın pozları da sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü. Hayranları, ünlü şarkıcının paylaşımlarına “Harika görünüyorsun”, “Çok iyi oldun” , “Herkes bi haddini bilsin fotosu olmuş bu” , “Kraliçe Demet Akalın” ve “Efsane geri döndü” gibi yorumlar yaptı.

DEMET AKALIN “AFERİN BANA” ŞARKI SÖZLERİ

Hayatta bir şeyler terse gitse de

Yenilmedim

Pes etmedim

Acıtsa da derinden

O yüzden belki veda ederken sana

Gözlerimle tatlı tatlı gülmem..

İlk değil bu kalp alışkın harbe

Ağlamaz sızlamaz kaybedince

Öğretir hayat günü gelince

Gülmeden sana sana sana



Bir daha ağlamak yok

Gidene yalvarmak yok

Kimse kıramaz artık

Kalbimi aldırdım yok

Yolumu kendim seçtim

Yaşadığımdan gencim

Sen bir sınavdın geçtim

Aferin bana

Sen bir sınavdın geçtim

Aferin bana bana bana