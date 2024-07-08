Demet Akalın kiracısını ifşa etti. '30 bin liralık evde oturuyor ama'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Demet Akalın kiracısını ifşa etti. '30 bin liralık evde oturuyor ama'

Şarkıcı Demet Akalın sosyal medyadan düşük kira ödeyen kiracısını ifşa ederek dert yandı.

Demet Akalın "Kiracım 2.5 yıldır 30 bin liralık evde 5 bin liraya oturuyor. Ne yapacağım ben? " diye sordu.

Yüzde 25 zam sınırının kalktığı şu günlerde kiracılar tir tir titrerken Demet Akalın'ın kiracısından dert yandığı paylaşımına ise çok sayıda yorum geldi.

Temmuz ayı ile birlikte ev kiralarına yapılacak zam oranı yeniden 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanmaya başlarken Demet Akalın'ın kiracı paylaşımı dikkat çekti. Demek Akalın da birçok ev sahibi gibi kiracısından şikayet etti.

Kiracısını ifşa eden Demet Akalın da mağdur olduğunu savundu. sosyal medya hesabından bir ev sahibinin "İki yıldır bedavaya oturduğunuza sayın, bedavacı kiracılar" paylaşımına yanıt verdi.

Demet Akalın, "Ne yapıcam ben mesela 2,5 senedir 5 bine oturuyor 30 binlik bir oda bir salonda ne yapmalıyım?" diye yazdı.

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Demet Akalın'a bazı takipçileri evi satmasını önerirken bazı kullanıcılar ise kira tespit davası açmasını söyledi. Çoğu takipçi ise kendi ödeyemedikleri kira bedellerini yazdı.

Bir takipçi ise Demet Akalın'ın 5 bin lira olan kirayı enflasyon oranında artırsa dahi, 8 bin 500 liradan fazla kira alamayacağını söyledi.

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