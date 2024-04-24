Demet Akalın kiracısıyla yaşadığı sorunu anlattı. 'Bu ne ukalalık?'

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Demet Akalın kiracısıyla yaşadığı sorunu anlattı. 'Bu ne ukalalık?'
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, evinde düşük bir kira bedeliyle oturan kiracısının tutumundan dolayı rahatsızlığını dile getirdi.

Demet Akalın, sunumu yaptığı bir programda yıllar önce satın aldığı ve şu anda bir kiracının oturduğu evle ilgili yaşadığı sıkıntıları paylaştı.

“BU NE UKALALIK?”

Aylık beş bin lira kira geliri elde ettiğini belirten Akalın, “Devletin, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki meselelere kalıcı çözümler üretmesi şart. Kiracım ayda beş bin lira ödüyor. Günümüzde dört kişi dışarı çıktığında, kolaylıkla üç-dört bin lira harcanabiliyor. Canlı yayında bu durumdan bahsettiğim için kiracının cüretine bakın; emlakçıya gidip 'Programda söz etti, kira artışından vazgeçtim' demiş. Bu ne cüret? Ev benim. Ve bu kişi bunu rahatlıkla söyleyebiliyor” diyerek tepkisini ifade etti.

“HERKESİN NEFESİNİ HİSSEDEREK ÇALIŞTIM”

Şarkıcı, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Çok öfkeliyim. O evi alabilmek için günün her saati çalıştım. O dönemler mankenlik yapıyor, saatlerce ayakta duruyordum... İlk aldığım evlerden biriydi. İnsanlara rozet takıyordum, herkesin nefesini hissediyordum. O evi krediyle aldım. Ve şimdi kiracı 'Programda benim hakkımda konuştu, kira zammından vazgeçti' diyor. Buna karşılık ben de avukata başvurarak 'Hadi, işlem yap' dedim.”

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