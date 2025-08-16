Demet Akalın lüks hediyeyle kendini şımarttı! Sefo ile yaptığı düeti zirvedeydi

Kaynak: Haber Merkezi
Demet Akalın, Sefo ile yaptığı ve müzik listelerini kasıp kavuran düetiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. TikTok ve YouTube trendlerinde zirveye yerleşen şarkı sonrası Demet Akalın kendisine lüks bir jeep aldı.

Demet Akalın, şarkının başarısıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Herkes bu şarkıyı dinliyor” demişti.

demet-akalin-sefo-5-20250716-1.jpg

KENDİSİNE MİLYONLUK LÜKS JEEP HEDİYE ETTİ

Başarının keyfini çıkaran ünlü sanatçı, kendisine milyonluk bir lüks jeep hediye etti. Instagram hesabından yeni aracını paylaşan Akalın, düet partneri Sefo’yu etiketleyerek esprili bir şekilde, “Baktım sen bana hediye almıyorsun, ben kendime aldım” yazdı.

Sefo ise bu paylaşıma, “Abla ben biriktiriyorum, Ferrari alacağım” yanıtını vererek renk kattı.

Demet Akalın’ın lüks jeep paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede gündem oldu.

sefo-demet-akalin-780x470.webp

t5.webp

