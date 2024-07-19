Demet Akalın yeni halini paylaşmaya doyamadı

Düzenleme: Gülsüm Alpkıray
Demet Akalın yeni halini paylaşmaya doyamadı

Son dönemde verdiği kilolar ile gündemde olan ünlü şarkıcı Demet Akalın yeni şarkısı “Aferin Bana” için kameralar karşısına geçti. Akalın yeni karelerini takipçileri ile paylaştı.

Son zamanlarda sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, son dönemdeki kilo değişimiyle gündeme geldi.

6 KİLO YAĞ ALDIRDI

Mide ameliyatı olmadan kilo veren Akalın, 6 kilo yağ aldırdığını ve toplamda 11 kilo verdiğini açıkladı. Akalın, "Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 yıl önceki kıyafetlere yeniden girebilmek" dedi.

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KARELERE YORUM YAĞDI

Fit bir görünüme kavuştuktan sonra kendini paylaşmalara kaptıran ünlü isim, son olarak yeni şarkısının sözlerini paylaştı ve siyah bikinisiyle verdiği pozlarla dikkat çekti.

Müzisyen Ersay Üner ile ‘Aferin Bana’ için kameralar karşısına geçen Akalın, o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Akalın’ın bu yeni pozlarına sosyal medyada yoğun ilgi gösterildi. Hayranları, ünlü şarkıcının paylaşımlarına “Harika görünüyorsun”, “Çok iyi oldun” , “Herkes bi haddini bilsin fotosu olmuş bu” , “Kraliçe Demet Akalın” ve “Efsane geri döndü” gibi yorumlar yaptı.

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DEMET AKALIN “AFERİN BANA” ŞARKI SÖZLERİ

Hayatta bir şeyler terse gitse de
Yenilmedim
Pes etmedim
Acıtsa da derinden
O yüzden belki veda ederken sana
Gözlerimle tatlı tatlı gülmem..
İlk değil bu kalp alışkın harbe
Ağlamaz sızlamaz kaybedince
Öğretir hayat günü gelince
Gülmeden sana sana sana

Bir daha ağlamak yok
Gidene yalvarmak yok
Kimse kıramaz artık
Kalbimi aldırdım yok
Yolumu kendim seçtim
Yaşadığımdan gencim
Sen bir sınavdın geçtim
Aferin bana
Sen bir sınavdın geçtim
Aferin bana bana bana

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