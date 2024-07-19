Demet Akalın yeni halini paylaşmaya doyamadı

Son zamanlarda sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, son dönemdeki kilo değişimiyle gündeme geldi.

6 KİLO YAĞ ALDIRDI

Mide ameliyatı olmadan kilo veren Akalın, 6 kilo yağ aldırdığını ve toplamda 11 kilo verdiğini açıkladı. Akalın, "Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 yıl önceki kıyafetlere yeniden girebilmek" dedi.

KARELERE YORUM YAĞDI

Fit bir görünüme kavuştuktan sonra kendini paylaşmalara kaptıran ünlü isim, son olarak yeni şarkısının sözlerini paylaştı ve siyah bikinisiyle verdiği pozlarla dikkat çekti.

Müzisyen Ersay Üner ile ‘Aferin Bana’ için kameralar karşısına geçen Akalın, o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Akalın’ın bu yeni pozlarına sosyal medyada yoğun ilgi gösterildi. Hayranları, ünlü şarkıcının paylaşımlarına “Harika görünüyorsun”, “Çok iyi oldun” , “Herkes bi haddini bilsin fotosu olmuş bu” , “Kraliçe Demet Akalın” ve “Efsane geri döndü” gibi yorumlar yaptı.

DEMET AKALIN “AFERİN BANA” ŞARKI SÖZLERİ

Hayatta bir şeyler terse gitse de

Yenilmedim

Pes etmedim

Acıtsa da derinden

O yüzden belki veda ederken sana

Gözlerimle tatlı tatlı gülmem..

İlk değil bu kalp alışkın harbe

Ağlamaz sızlamaz kaybedince

Öğretir hayat günü gelince

Gülmeden sana sana sana



Bir daha ağlamak yok

Gidene yalvarmak yok

Kimse kıramaz artık

Kalbimi aldırdım yok

Yolumu kendim seçtim

Yaşadığımdan gencim

Sen bir sınavdın geçtim

Aferin bana

Sen bir sınavdın geçtim

Aferin bana bana bana