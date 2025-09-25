Demet Akalın'dan MEB'e eleştiri: Kim yapıyor bunu saçma sapan!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni eğitim-öğretim yılı tatil takvimine isyan etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre; ilk ara tatil 10-14 Kasım, yarıyıl tatili 19-30 Ocak, ikinci ara tatil ise 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Okullar ise 26 Haziran 2026’da kapanacak.

Tatil düzenlemesini eleştiren Akalın, şu ifadeleri kullandı:

“Ara tatiller çocukları aptal ediyor. Kapanış yaz sonu yapın, erken olmuş haziran sonu! Kim yapıyor bu düzenlemeleri, saçma sapan…”

Demet Akalın’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderilmişti.

Yayımlanan genelgeye göre yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül Pazartesi başladı.

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başladı. Birinci dönemin sonu ise 16 Ocak 2026 Cuma günü olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

Demet Akalın'ın yorumuna destek de geldi. Takipçileri "Biz turizm ülkesiyiz ve bu bildiğiniz turizm katliamı resmen orta doğuya döndü ülke", "O kadar haklı ki. Yıllardır diyorum. Ara tatil bomboş bi iş. Ara tatili iptal et onun yerine yaz tatilini haziran başına çek. Çocukların o ara tatile hiç mi hiç ihtiyaçları yok" şeklinde mesajlar paylaşıldı.