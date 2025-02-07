Demet Akalın'dan olay yaratacak sözler! Şükrü Özyıldız'ın sevgilisini topa tuttu

Önceki gün sosyal medya, Sibil Çetinkaya'nın reklamını yaptığı bir ürünü aslında kullanmadığını iddia eden bir tartışmayla çalkalandı. Ünlü fenomen bu eleştirilerin hedefi olurken, Demet Akalın da konuya müdahil oldu ve Çetinkaya'ya sert eleştirilerde bulundu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, X’te Sibil Çetinkaya'yı sert bir dille eleştirdi.

“KIZIN YÜZÜ PUF BÖREĞİ GİBİ ŞİŞ”

Çetinkaya'nın tanıttığı ürünleri gerçekte kullanmadığı iddiasının altına yorum yapan Akalın, "Neden kullanayım ki, kızın yüzü puf böreği gibi şiş" diyerek büyük tepki topladı. Bu yorum, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı.

Öte yandan, yaklaşık bir yıldır birlikte olan Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'ın evliliğe doğru ilerlediği düşünülürken, çiftin ayrıldığı ileri sürüldü.

İDDİALARI GÜÇLENDİREN HAREKETLER!

Sibil Çetinkaya'nın son dönemdeki sosyal medya paylaşımları ve çiftin birbirlerinin gönderilerini beğenmemesi veya yorum yapmaması, ayrılık söylentilerini kuvvetlendirdi. Bu durum takipçiler arasında "Evlilik konusu mu kriz yarattı?" sorusunu gündeme getirdi.

İddialara göre, Çetinkaya'nın evlilik isteği karşısında Özyıldız'ın kararsız kalması, ilişkilerinin sona ermesine yol açtı.